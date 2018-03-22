Салехардские звездочки большого тенниса засияют на корте в Сыктывкаре

В Сыктывкаре 23 марта стартует первенство Республики Коми по большому теннису среди юных спортсменов.

На корт выйдут более полусотни сильнейших теннисистов Сыктывкара, Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ухты и других городов. Ямал представляет Федерация тенниса из Салехарда. Юные звездочки большого тенниса выступят в командном и личном первенстве.

Теннис на самом деле является очень красивым и интересным видом спорта. Помимо физической подготовки он развивает и интеллект. Многие известные люди отмечали: чтобы играть в теннис, спортсмен должен быть и легкоатлетом, и тяжелоатлетом, и при этом думать, как шахматист.

По словам тренера Игоря Антонова, сегодня, 22 марта, пройдет жеребьевка команд. 23 марта состоятся торжественное открытие соревнований и первые встречи. Команды поборются в категориях до 17 лет, 17 лет и 13 лет.

«Три года назад мы уже выступали на этих соревнованиях. На этот раз надеемся, что команда займет одно из призовых мест», — сказал тренер команды.