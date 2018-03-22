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Москву украсят более 600 плакатов с символикой ЧМ-2018 и изображениями игроков сборной РФ
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Москву украсят более 600 плакатов с символикой ЧМ-2018 и изображениями игроков сборной РФ 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Более 600 рекламных плакатов, посвященных чемпионату мира по футболу, появятся в центре Москвы и на транспортных магистралях города. Об этом в четверг сообщается на портале столичной мэрии.
"Более 600 рекламных щитов разместят в центре города и на магистралях, в том числе на Третьем транспортном кольце.
На них будет информация о датах проведения ЧМ-2018, а также изображения игроков сборной России по футболу", — говорится в сообщении.
Рекламные плакаты, предоставленные Международной футбольной федерацией (ФИФА), появятся на 400 магистральных билбордах и еще на 200 подсвечиваемых изнутри рекламных носителях.
"Также в столице появится несколько щитов сверхбольшого формата", — говорится в сообщении. Отмечается, что в середине мая рекламные плакаты появятся в 2-километровой зоне вокруг стадионов "Спартак" и «Лужники».
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ.
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