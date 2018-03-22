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В селе Ловозеро в рамках празднования Дня оленевода состоятся соревнования по национальным видам спорта
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В селе Ловозеро в рамках празднования Дня оленевода состоятся соревнования по национальным видам спорта 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ТВ-21
Начнутся соревнования 24 марта в 12.00 с церемонии торжественного открытия. В 12.30 стартуют гонки на оленьих упряжках, а также состязания по стрельбе из арбалета, метанию аркана на хорей и национальной борьбе. В 15.30 — награждение победителей и призеров.
На следующий день 25 марта участники в 10.00 продолжат борьбу в гонках на оленях по снежной трассе. В 15.30 будут торжественно подведены итоги соревнований.
Кроме этого зрители смогут насладиться концертной программой, а также посетить выставку-ярмарку декоративно-прикладного искусства и приобрести сувениры у местных мастеров. Также в рамках Дня оленевода в Ловозере пройдут товарищеский хоккейный матч между сборной района и командой из Ревды и мини-футбольный турнир, в котором примут участие дружины из разных уголков региона.
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