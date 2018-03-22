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Игротека на английском языке пройдет в библиотеке на Конёнкова
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Игротека на английском языке пройдет в библиотеке на Конёнкова 

Управа района Бибирево 58 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
Очередную игротеку на английском языке проведет Центральная библиотека Северо-Восточного округа № 52. Она состоится в ближайшее воскресенье, 25 марта. Об этом сообщили в администрации учреждения.
-Мы очень рады, что с каждой игротекой участников все больше и больше. Это так здорово видеть, как новые ребята приходят, стесняясь поначалу участвовать и говорить на английском, но уже пару минут спустя, просыпается азарт и все мы на одной волне играем, болтаем и веселимся, — поделились в администрации библиотеки.
Начало в 15.00. Дополнительную информацию о стоимости участия можно получить по телефону: 8-495-155-23-52.
Напомним, Центральная библиотека СВАО (бывшая № 52) расположена по адресу: улица Коненкова, дом 23. (ип)
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