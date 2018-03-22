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Британские болельщики будут в безопасности во время ЧМ-2018, заявил посол
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Британские болельщики будут в безопасности во время ЧМ-2018, заявил посол 

РИА Новости 58 минут назад
ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости. Британские болельщики будут в безопасности в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, заявил посол России в Британии Александр Яковенко.
"Болельщики будут в безопасности. Все необходимые меры сейчас принимаются по этому вопросу. Специальные органы Великобритании будут сотрудничать с российским компетентными органами для чтобы обеспечить безопасность британских болельщиков на территории России. Мы так сотрудничаем с любой страной, когда организуется международное мероприятие, чтобы обеспечить безопасность всех участников и болельщиков. Масштабная безопасность будет обеспечена, будет соответствующий визовый режим", — сказал Яковенко во время пресс-конференции.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны.
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