Глава РФС обещает избежать организационных ошибок на матче Россия-Бразилия

Алаев еще раз извинился перед болельщиками за неудобства, которые были связаны с выходом с территории арены после матча с Аргентиной в ноябре прошлого года.

«Все моменты учтены. Вчера были проведены учения. Я уверен, что все будет гладко, что все пройдет нормально», — отметил и.о. президента РФС.

Напомним, летом 2018 года на арене «Лужники» состоится несколько матчей в рамках чемпионата мира по футболу, в том числе игра открытия и финал.

Товарищеский матч между сборными России и Аргентины прошел на стадионе 11 ноября прошлого года. После завершения игры на выходе с территории арены образовалась давка.