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Глава РФС обещает избежать организационных ошибок на матче Россия-Бразилия
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Глава РФС обещает избежать организационных ошибок на матче Россия-Бразилия 

Аргументы и Факты 51 минуту назад
Фото: Аргументы и Факты
И.о. главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев уверен, что во время контрольной встречи сборных РФ и Бразилии на стадионе «Лужники» удастся избежать организационных ошибок, которые были допущены в ноябре прошлого года. Об этом пишет РИА Новости.
Алаев еще раз извинился перед болельщиками за неудобства, которые были связаны с выходом с территории арены после матча с Аргентиной в ноябре прошлого года.
«Все моменты учтены. Вчера были проведены учения. Я уверен, что все будет гладко, что все пройдет нормально», — отметил и.о. президента РФС.
Напомним, летом 2018 года на арене «Лужники» состоится несколько матчей в рамках чемпионата мира по футболу, в том числе игра открытия и финал.
Товарищеский матч между сборными России и Аргентины прошел на стадионе 11 ноября прошлого года. После завершения игры на выходе с территории арены образовалась давка.
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