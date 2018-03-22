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Космическое пространство «осваивают» школьники
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Космическое пространство «осваивают» школьники 

Официальный сайт управы района Богородское 46 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В межрайонном этапе городского конкурса проектов «Юные техники и изобретатели» приняли участие Павел Милов и Анастасия Корнилова из Богородского.
Ученики школы №1360 Павел Милов и Анастасия Корнилова в рамках Городского фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство» в середине марта приняли участие в межрайонном этапе конкурса проектов «Юные техники и изобретатели».
Четвероклассники выступили со своим проектом «Освоение космического пространства и исследование планет солнечной системы».
Работа юных жителей Богородского была оценена жюри, и теперь юные москвичи ждут подведения итогов межрайонного этапа.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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