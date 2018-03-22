Космическое пространство «осваивают» школьники

В межрайонном этапе городского конкурса проектов «Юные техники и изобретатели» приняли участие Павел Милов и Анастасия Корнилова из Богородского.

Ученики школы №1360 Павел Милов и Анастасия Корнилова в рамках Городского фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство» в середине марта приняли участие в межрайонном этапе конкурса проектов «Юные техники и изобретатели».

Четвероклассники выступили со своим проектом «Освоение космического пространства и исследование планет солнечной системы».

Работа юных жителей Богородского была оценена жюри, и теперь юные москвичи ждут подведения итогов межрайонного этапа.