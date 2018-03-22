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Несколько игроков чемпионата Азербайджана подозреваются в договорных матчах
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Несколько игроков чемпионата Азербайджана подозреваются в договорных матчах 

Чемпионат.com 49 минут назад
Представитель УЕФА в Азербайджане по договорным матчам Кямран Джабраилов заявил, что ряд игроков чемпионата страны подозреваются в нечестной игре.
«Договорные матчи вредят нашему общему делу. Против таких случаев нужно бороться сообща. Естественно, при наличии подозрительной тенденции мы проводим расследование. Основное беспокойство связано с первым дивизионом. В связи с Премьер-лигой в повестке нет особо серьезных вопросов. Есть ли сейчас список подозреваемых футболистов? Не будем называть это списком, в целом есть вызывающие подозрение определённые футболисты в поднадзорных командах», — цитирует Джабраилова Report.az.
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