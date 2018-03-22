Геннадий Орлов: Я поддерживаю назначение Семака на пост главного тренера «Зенита»

«Станет ли главным тренером »Зенита» Семак, это вопрос к руководству клуба. В этом есть определенная логика. Он играл за «Зенит», работал в штабе у Спаллетти. Даже тренер сборной брал его к себе в штаб. Он говорит на нескольких языках, способен разговаривать с иностранцами. Поиграл в «ПСЖ». У него богатый опыт. Везде становился чемпионом — в ЦСКА, «Рубине», «Зените». Вдумчивый, хороший парень. Необыкновенный симпатяга! И семья у него замечательная, это тоже много значит. У него уже восемь детей, один ребенок приемный.

Конечно, я поддерживаю его назначение. Почему нет? Надо давать шанс тем, кто прошел систему клуба. Если это произойдет, то это будет как бы пожелание болельщиков. И отношение к клубу будет совсем другое», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы»

«Уфа» под руководством Семака в текущем сезоне РФПЛ одержала девять побед, семь поражений и семь ничьих. Команда занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка.