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Орлов считает, что новым главным тренером «Зенита» станет Семак
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Орлов считает, что новым главным тренером «Зенита» станет Семак 

Свободная пресса 2 часа назад
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов предполагает, что следующим главным тренером петербургского «Зенита» станет Сергей Семак, который сейчас работает с «Уфой». По мнению журналиста, у 42-летнего специалиста уже достаточно опыта, чтобы возглавить «сине-бело-голубых» и добиться с клубом хорошего результата.
«В этом есть определенная логика. Он играл за «Зенит», работал в штабе у Спаллетти. Даже тренер сборной брал его к себе в штаб. Он говорит на нескольких языках, способен разговаривать с иностранцами. Поиграл в «ПСЖ». У него богатый опыт. Везде становился чемпионом — в ЦСКА, «Рубине», «Зените». Вдумчивый, хороший парень. Необыкновенный симпатяга! И семья у него замечательная, это тоже много значит. У него уже восемь детей, один ребенок приемный» — цитирует Орлова Sport24.ru.
Кроме того, комментатор отметил, что уже разговаривал по поводу Семака с генеральным директором «Уфы», и представитель башкирского клуба заявил, что готов отпустить своего тренера в «Зенит», если поступит предложение от «сине-бело-голубых».
Напомним, сейчас петербургский «Зенит» возглавляет итальянский специалист Роберто Манчини, под руководством которого «сине-бело-голубые» уже вылетели из Кубка России и Лиги Европы и занимают пятую строчку в турнирной таблице.
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