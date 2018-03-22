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В Северной осетии молодые люди устроили резню
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В Северной осетии молодые люди устроили резню 

АиФ Ставрополье 49 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Смертью одного из молодых людей закончился конфликт в Северной Осетии. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в МВД республики.
Вечером 21 марта в одну из республиканских больниц доставили двоих молодых людей с ножевыми ранениями. От проникающего ранения в грудь один из них вскоре скончался в медучреждении не приходя в себя. Другому оказана помощь.
В ходе расследования выяснилось, что 19-летний и 22-летний жители Нового Батако устроили резню на почве взаимной неприязни.
Против ранее судимого участника конфликта возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
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