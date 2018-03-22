В Северной осетии молодые люди устроили резню

Смертью одного из молодых людей закончился конфликт в Северной Осетии. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в МВД республики.

Вечером 21 марта в одну из республиканских больниц доставили двоих молодых людей с ножевыми ранениями. От проникающего ранения в грудь один из них вскоре скончался в медучреждении не приходя в себя. Другому оказана помощь.

В ходе расследования выяснилось, что 19-летний и 22-летний жители Нового Батако устроили резню на почве взаимной неприязни.

Против ранее судимого участника конфликта возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»