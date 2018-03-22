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Любители ориентироваться встанут на лыжню в Старом Крюково
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Любители ориентироваться встанут на лыжню в Старом Крюково 

Старое Крюково 42 минуты назад
Фото: Старое Крюково
24 марта в лесном массиве 8 микрорайона пройдут окружные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах.
Организаторов соревнований является зеленоградский Центр физической культуры и спорта. Как сообщили в учреждении, опытные участники и новички будут проходить дистанцию до 4 км с 12 контрольными пунктами. Отметка на КП компостером. Карта А4, М1:5000.
В ЦФКиС уточнили, что участие в турнире бесплатное, размещение полевое. Для определения необходимого количества карт обязательная предварительная регистрация до 22.00 часов 22 марта по телефону 8 (903) 117-40-85. Старт и финиш дистанции находится в 100м от автобусной остановки «Солнечная аллея».
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