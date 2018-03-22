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Ответ ЦСКА «Спартаку». «Универсальный солдат» Вернблум
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Ответ ЦСКА «Спартаку». «Универсальный солдат» Вернблум 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
ЦСКА в Инстаграме опубликовал фотографию опорного полузащитника команды Понтуса Вернблума, подписав ее «Универсальный солдат». Таким образом армейцы ответили на шарж "Спартака" — красно-белые таким же образом назвали хавбека Романа Зобнина.
Снимок в инстаграме ЦСКА украшает надпись: «Смотрите этой весной: „Универсальный солдат“. От режиссера Виктора Гончаренко. В главных ролях: нападающий Понтус Вернблум, полузащитник Понтус Вернблум, защитник Понтус Вернблум».
Напомним, в этом сезоне 31-летний швед выступал на всех указанных позициях. В 33 матчах на клубном уровне он забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.
Новая карикатура «Спартака». «Универсальный солдат» Зобнин
🎬 От режиссера Виктора Ганчаренко _ #мыЦСКА
Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) 22 Мар 2018 в 2:02 PDT
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