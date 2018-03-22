Ответ ЦСКА «Спартаку». «Универсальный солдат» Вернблум

ЦСКА в Инстаграме опубликовал фотографию опорного полузащитника команды Понтуса Вернблума, подписав ее «Универсальный солдат». Таким образом армейцы ответили на шарж "Спартака" — красно-белые таким же образом назвали хавбека Романа Зобнина

Снимок в инстаграме ЦСКА украшает надпись: «Смотрите этой весной: „Универсальный солдат“. От режиссера Виктора Гончаренко . В главных ролях: нападающий Понтус Вернблум, полузащитник Понтус Вернблум, защитник Понтус Вернблум».

Напомним, в этом сезоне 31-летний швед выступал на всех указанных позициях. В 33 матчах на клубном уровне он забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.

Новая карикатура «Спартака». «Универсальный солдат» Зобнин

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) 22 Мар 2018 в 2:02 PDT