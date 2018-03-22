Депутат Милонов назвал «негодяйским поступком» домогательства к женщинам 

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал «негодяйским поступком» любые домогательства к женщинам, комментируя ситуацию с депутатом Леонидом Слуцким, которого некоторые журналистки обвинили в домогательствах. Милонов призвал парламентариев и журналистов простить друг друга.
«Я категорически против того, чтобы кто-то трогал, кто-то нехорошо делал что-то с девушками. И расцениваю любое приставание к девушке неправильным — это негодяйский поступок. С другой стороны, ситуации бывают разные. Что ж теперь, никто ни к кому вообще дотронуться уже не сможет? Бывает взаимная приязнь. Как говорит моя жена, если кто-то будет к ней приставать, она просто возьмет и врежет ему в ухо или коленкой промеж ног заедет. И честно говоря, в этом я ее буду поддерживать», — сказал Милонов.
«Я думаю, что разжигать дальнейший холивор, это будет уже не холивор, а зашквар. Надо всем все простить друг другу. Забыть! Скоро Пасха! Я вот пригласил бы Екатерину Котрикадзе, еще кого-нибудь: мы все съедим куличи, пасху, будем биться яйцами — теми, которые крашенные. И все будет хорошо! Забыть, простить и идти дальше, жить дальше!», — призвал Милонов.
По его словам, он лично знает Слуцкого как «душевнейшего человека», «скромнягу». «Иногда мне даже кажется, что он абсолютно не от мира сего: он душевнейший человек, обнимается со всеми, целуется, говорит „брат“, „приветствую“, обнимается со мной как православный человек. Может быть, отчасти это его искреннее поведение у кого-то вызвало какие-то мысли», — добавил Милонов.
Ранее ряд российских СМИ объявили о бойкоте депутата Леонида Слуцкого. Холдинг РБК сообщил, что отзывает своих журналистов из Госдумы, издательский дом «Коммерсантъ» заявил, что будет бойкотировать все мероприятия с участием Слуцкого и представителей комиссии по депутатской этике, не нашедшей в поведении Слуцкого признаков сексуальных домогательств.
Газета «Ведомости» также присоединилась к бойкоту. «Редакция считает отныне невозможными взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме. Журналисты „Ведомостей“ отказываются от личного общения с ними, — отмечается в заявлении на сайте газеты. — Редакция оставляет за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами. Во всех случаях, когда закон о средствах массовой информации предписывает сотрудникам редакции обратиться к этим депутатам с официальным запросом, он будет направлен их представителям».
Комментируя решения редакций, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что аккредитация журналистов СМИ, отозвавших своих корреспондентов из Госдумы, приостановлена, сообщал «Интерфакс». «В случае, если аккредитация заканчивается и СМИ отзывает своих журналистов, опять-таки в соответствии с положением об аккредитации (представителей СМИ в Госдуме — ИФ), пропуска отзываются», — сообщал Володин.