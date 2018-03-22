Депутат Милонов назвал «негодяйским поступком» домогательства к женщинам

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал «негодяйским поступком» любые домогательства к женщинам, комментируя ситуацию с депутатом Леонидом Слуцким, которого некоторые журналистки обвинили в домогательствах. Милонов призвал парламентариев и журналистов простить друг друга.

«Я категорически против того, чтобы кто-то трогал, кто-то нехорошо делал что-то с девушками. И расцениваю любое приставание к девушке неправильным — это негодяйский поступок. С другой стороны, ситуации бывают разные. Что ж теперь, никто ни к кому вообще дотронуться уже не сможет? Бывает взаимная приязнь. Как говорит моя жена, если кто-то будет к ней приставать, она просто возьмет и врежет ему в ухо или коленкой промеж ног заедет. И честно говоря, в этом я ее буду поддерживать», — сказал Милонов.

«Я думаю, что разжигать дальнейший холивор, это будет уже не холивор, а зашквар. Надо всем все простить друг другу. Забыть! Скоро Пасха! Я вот пригласил бы Екатерину Котрикадзе , еще кого-нибудь: мы все съедим куличи, пасху, будем биться яйцами — теми, которые крашенные. И все будет хорошо! Забыть, простить и идти дальше, жить дальше!», — призвал Милонов.

По его словам, он лично знает Слуцкого как «душевнейшего человека», «скромнягу». «Иногда мне даже кажется, что он абсолютно не от мира сего: он душевнейший человек, обнимается со всеми, целуется, говорит „брат“, „приветствую“, обнимается со мной как православный человек. Может быть, отчасти это его искреннее поведение у кого-то вызвало какие-то мысли», — добавил Милонов.

Ранее ряд российских СМИ объявили о бойкоте депутата Леонида Слуцкого. Холдинг РБК сообщил, что отзывает своих журналистов из Госдумы, издательский дом «Коммерсантъ» заявил, что будет бойкотировать все мероприятия с участием Слуцкого и представителей комиссии по депутатской этике, не нашедшей в поведении Слуцкого признаков сексуальных домогательств.

Газета «Ведомости» также присоединилась к бойкоту. «Редакция считает отныне невозможными взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме. Журналисты „Ведомостей“ отказываются от личного общения с ними, — отмечается в заявлении на сайте газеты. — Редакция оставляет за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами. Во всех случаях, когда закон о средствах массовой информации предписывает сотрудникам редакции обратиться к этим депутатам с официальным запросом, он будет направлен их представителям».