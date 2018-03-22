Юные шахматисты из Отрадного завоевали две медали на межрайонных соревнованиях «Московский гамбит»

Ученики школы № 950 завоевали две медали на межрайонных соревнованиях по шахматам «Московский гамбит» в личном зачете. Как сообщили в администрации образовательной организации, этот турнир проходил в столице впервые.

— Соревнования проходили в среду на базе школы № 1554 на улице Пестеля, д. 8Г. Нашу школу представили учащиеся четырех возрастных категорий. Турнир, проводившийся по швейцарской системе, оказался очень напряженным и увлекательным, — рассказали в администрации учебного учреждения.

По итогам соревнований ребята из школы № 950 завоевали две бронзовых и три серебряных награды. (вт)