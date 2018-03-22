Воронеж снова примет финал всероссийского Турнира Трех Наук

В апреле стартует масштабный Турнир Трех Наук — ежегодное командное соревнование между учащимися вузов России по решению заранее известных научных задач.

В 2018 году студенты из всех 8 федеральных округов страны смогут сразиться за первенство в области естественных наук. Первые два этапа пройдут в Москве и Тюмени на площадках Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Тюменского государственного университета для студентов Центрального и Уральского федеральных округов.

С 25 по 27 апреля Турнир впервые примет северная столица на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. С 27 по 29 апреля студенты Поволжья и Сибири сразятся параллельно в Саранске и Барнауле на площадках Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва и Алтайского государственного университета. С 16 по 18 мая во второй раз подряд студентов юга России примет Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону. Также в мае пройдут отборочные этапы в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральном округах.

Три команды-победителя каждого из этапов Турнира встретятся в заключительном финальном этапе, который состоится на площадке Воронежского государственного университета осенью 2018 году и пройдёт в рамках программы празднования 100-летия ВГУ. В 2018 году Турнир проходит при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам молодёжи.

Участников может стать каждая студенческая команда, зарегистрировавшаяся на официальном сайте Турнира: http://iturnir.ru/. Команда должна состоять из 3-6 человек, являющихся студентами (1-6 курс) высших учебных заведений на момент проведения регионального этапа.