Футболист сборной России Швец рассказал, как московский «Спартак» чуть не сорвал трансфер в испанскую «Сарагосу».

«Я должен был подписывать контракт с „Сарагосой“, оставались последние часы. Папа должен был получить справки о том, что мои бывшие клубы не имеют никаких финансовых претензий и отпускают меня. В ЦСКА дали без проблем, в „Трудовых“ — тоже, а »Спартак» упёрся. Отцу пришлось обратиться напрямую к Карпину, он всё разрешил», — цитирует Швеца Sport24.

Футболист отметил, что агенты не прошли стороной мимо его трансфера.

«Там и агенты были замешаны. У одного был такой интерес в моём трансфере, что когда я перешёл, он просто взял и исчез. Не с пустыми руками, очевидно», — сказал Швец.

Ранее он рассказал о тяготах жизни в интернате ЦСКА.