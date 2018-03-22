Ещё
Футболист сборной России Швец рассказал, как московский «Спартак» чуть не сорвал трансфер в испанскую «Сарагосу».
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист сборной России Швец рассказал, как московский «Спартак» чуть не сорвал трансфер в испанскую «Сарагосу». 

RT на русском 33 минуты назад
«Я должен был подписывать контракт с „Сарагосой“, оставались последние часы. Папа должен был получить справки о том, что мои бывшие клубы не имеют никаких финансовых претензий и отпускают меня. В ЦСКА дали без проблем, в „Трудовых“ — тоже, а »Спартак» упёрся. Отцу пришлось обратиться напрямую к Карпину, он всё разрешил», — цитирует Швеца Sport24.
Футболист отметил, что агенты не прошли стороной мимо его трансфера.
«Там и агенты были замешаны. У одного был такой интерес в моём трансфере, что когда я перешёл, он просто взял и исчез. Не с пустыми руками, очевидно», — сказал Швец.
Ранее он рассказал о тяготах жизни в интернате ЦСКА.
RT на русском: последние новости
В «Уфе» рассказали, при каком условии «Амкар» может провести матч в столице Башкортостана СМИ: Организаторы «Тур де Франс» могут отказать Фруму в участии из-за допинг-скадала В «Амкаре» заявили, что выберут наиболее удобный стадион для домашних матчей РФПЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA раскритиковал МОК за недопуск России на ОИ2
WADA назвало два последних условия для России33
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
Еще одна американка «переметнулась» в сборную России
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение