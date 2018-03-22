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Алексей Яшин: «Локомотив» очень подводит реализация большинства в серии со СКА
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Алексей Яшин: «Локомотив» очень подводит реализация большинства в серии со СКА 

Советский спорт 31 минуту назад
Напомним, в этой серии второго раунда Кубка Гагарина невские армейцы ведут со счетом 3-1. Сегодня в Петербурге пройдет пятый матч.
— СКА намного сильнее, чем «Локомотив». Но во второй встрече ярославцы проявили характер, сыграли очень жестко. Армейцам не хватало пробивной мощи, которая у них обычно присутствует. Плюс не реализовали свои моменты. Но в сдвоенном выезде в Ярославль уже сыграли более собранно, что принесло результат, несмотря на то, что «Локомотив» показал такую же жесткость и жажду борьбы, как во второй питерской игре. Теперь все зависит от того, как железнодорожники сыграют в пятом матче в обороне и большинстве. Последний компонент их в этой серии очень подводит — с реализацией лишнего у Ярославля серьезные проблемы, — сказал Яшин.
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