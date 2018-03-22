Алексей Яшин: «Локомотив» очень подводит реализация большинства в серии со СКА

Напомним, в этой серии второго раунда Кубка Гагарина невские армейцы ведут со счетом 3-1. Сегодня в Петербурге пройдет пятый матч. — СКА намного сильнее, чем «Локомотив». Но во второй встрече ярославцы проявили характер, сыграли очень жестко. Армейцам не хватало пробивной мощи, которая у них обычно присутствует. Плюс не реализовали свои моменты. Но в сдвоенном выезде в Ярославль уже сыграли более собранно, что принесло результат, несмотря на то, что «Локомотив» показал такую же жесткость и жажду борьбы, как во второй питерской игре. Теперь все зависит от того, как железнодорожники сыграют в пятом матче в обороне и большинстве. Последний компонент их в этой серии очень подводит — с реализацией лишнего у Ярославля серьезные проблемы, — сказал Яшин