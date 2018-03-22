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Английский клуб оштрафовал футболиста на £70 тысяч за поход в ночной клуб
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Английский клуб оштрафовал футболиста на £70 тысяч за поход в ночной клуб 

Газета.Ru 2 часа назад
Защитник «Сток Сити» Эрик Питерс оштрафован на £70 тыс. за поход в ночной клуб перед матчем 31-го тура чемпионата Англии против «Эвертона», сообщает The Telegraph.
По информации издания, футболист посетил ночной клуб в графстве Чешир за день до встречи.
По словам президента «Сток Сити» Питер Коутса, в клубе разочарованы поведением Питерса перед важным матчем.
Отмечается, что защитник провел беседу с главным тренером Полом Ламбертом, однако остается неизвестно, выйдет ли Питерс на поле до конца сезона.
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