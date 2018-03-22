«Забавное упражнение»: Татьяна Навка показала необычное приседание

Российская фигуристка Татьяна Навка в очередной раз показала подписчикам в Инстаграме необычное упражнение, которое она выполняет в спортзале. Женщина призналась, что оно не такое уж и простое, как кажется на первый взгляд, но от этого не менее забавное.

Олимпийская чемпионка и победительница различных соревнований по фигурному катанию периодически выкладывает в личный микроблог видеоролики, с помощью которых показывает подписчикам различные упражнения. На этот раз она продемонстрировала присед на одной ноге. Но сложности добавило то, что одновременно с этим Татьяна смогла дотянуться до сложенного листа бумаги, стоящего на полу, схватить его губами и подняться обратно. «Непростое, но довольно забавное упражнение»

Многочисленные поклонники прославленной спортсменки пришли в восторг от увиденного в видеоролике. Они принялись одаривать Навку комплиментами по поводу ее физической формы и заявили, что теперь тоже очень хотят попробовать выполнить продемонстрированное им упражнение. «С какой легкостью!» «Ого! Вот это даааа!» «Татьяна, скажите, велик ли риск сломать нос или разбить губу? Я тогда даже пробовать не буду!» «Браво Татьяна, спасибо за идею, как раз есть время, сейчас попробую тоже!» «Да уж непростое… По мне так нереально сложное. Какая вы молодец!» «Аж я вскочила с дивана. Попробовала, схватила, а встать не смогла. А мальчики мои вообще деревянные!» «Какая же вы энергичная! Тут с утра подняться не можешь, не то что так упражняться» «Я тоже так хочу! Молодец Татьяна!» Что интересно, некоторая часть Интернет-пользователей, воодушевившись этим видео, смогли выполнить то, что им показала Навка. Они тут же сообщили Татьяне об этом, заявив, что в упражнении нет ничего сложного и попросили показать что-нибудь потруднее.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 20 Мар 2018 в 1:08 PDT А несколько дней назад Навка посетила открытие бьюти-лаборатории, не особенно переживая относительно своего внешнего вида. К неприятному удивлению поклонников, на мероприятие спортсменка надела рабочую одежду, в которой проходят ее тренировки на льду