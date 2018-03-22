Пять допинг-офицеров ФИФА посетили базу сборной России по футболу

Об этом сообщает Twitter сборной России по футболу.

Допинг-инспекторы прибыли на базу в Новогоск, чтобы взять анализы крови и мочи у футболистов сборной России. Вчера инспектор допинг-контроля нарушил распорядок дня сборной России по футболу.