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Пять допинг-офицеров ФИФА посетили базу сборной России по футболу
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Пять допинг-офицеров ФИФА посетили базу сборной России по футболу 

RT на русском 17 минут назад
Об этом сообщает Twitter сборной России по футболу.
Допинг-инспекторы прибыли на базу в Новогоск, чтобы взять анализы крови и мочи у футболистов сборной России. Вчера инспектор допинг-контроля нарушил распорядок дня сборной России по футболу.
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