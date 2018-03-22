Шахматисты из Хорошево-Мневников взяли серебро в окружном этапе спартакиады «Московский двор — спортивный двор»

Команда района Хорошево-Мневники по шахматам заняла второе место в окружном этапе спартакиады «Московский двор — спортивный двор».

— В турнире приняли участия команды районов СЗАО. Состязания прошли в следующих возрастных категориях: девочки и мальчики до 10 лет, девочки и мальчики 11–14 лет, девочки и мальчики 15–17 лет. Лично-командные соревнования прошли по круговой системе в семь туров в каждой возрастной группе, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.

Места в общекомандном зачете распределились так:

1. Северное Тушино

2. Хорошево-Мневники

3. Покровское-Стрешнево

4. Строгино

5. Митино

Победители и призеры были награждены кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней. По итогам турнира будет сформирована команда, которая представит СЗАО на городском этапе спартакиады. (вт)