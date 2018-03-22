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Шахматисты из Хорошево-Мневников взяли серебро в окружном этапе спартакиады «Московский двор — спортивный двор»
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Шахматисты из Хорошево-Мневников взяли серебро в окружном этапе спартакиады «Московский двор — спортивный двор» 

Управа района Хорошево-Мневники 28 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Команда района Хорошево-Мневники по шахматам заняла второе место в окружном этапе спартакиады «Московский двор — спортивный двор».
— В турнире приняли участия команды районов СЗАО. Состязания прошли в следующих возрастных категориях: девочки и мальчики до 10 лет, девочки и мальчики 11–14 лет, девочки и мальчики 15–17 лет. Лично-командные соревнования прошли по круговой системе в семь туров в каждой возрастной группе, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
Места в общекомандном зачете распределились так:
1. Северное Тушино
2. Хорошево-Мневники
3. Покровское-Стрешнево
4. Строгино
5. Митино
Победители и призеры были награждены кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней. По итогам турнира будет сформирована команда, которая представит СЗАО на городском этапе спартакиады. (вт)
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