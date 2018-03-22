Победители конкурса #ГолосМолодыхОдинцово получили награды

Глава Одинцовского района Андрей Иванов наградил победителей конкурса, который проводился в соцсети Instagram #ГолосМолодыхОдинцово. В число лучших вошли 30 жителей муниципального образования.

В преддверии выборов президента Российской Федерации руководитель муниципалитета объявил о проведении акции на лучшую фотографию в тематической фоторамке. Обязательным условием для участия в конкурсе было под публикацией написать четыре основных хэштега: #ГолосМолодых, #УчастОК, #ВыборМО, #ГолосМолодыхОдинцово. Разыгрывалось 30 планшетов — их получили те, чьи фотографии набрали наибольшее количество лайков. Глава Одинцовского района Андрей Иванов поблагодарил участников за активную гражданскую позицию и поздравил победителей конкурса.

Я поздравляю вас с победой в конкурсе и хочу от всего сердца поблагодарить.

Во-первых, за вашу активность: я видел ваши фотографии и видеозаписи в соцсетях, видел, что вы приходили на участки вместе с семьями, детьми, друзьями, коллегами — так и должно быть! Я тоже пришел на участок с семьей и сагитировал всех, кого мог. Потому что глупо оставаться дома и лежать на диване, когда решается судьба государства. Вы — настоящие патриоты и ответственные граждане своей страны!

— Андрей Иванов, глава Одинцовского района.

Андрей Иванов назвал участников конкурса «настоящим гражданским обществом» и подчеркнул, что гордится ими.

18 марта жители Одинцовского района в соцсети Instagram опубликовали более 500 публикаций, связанных с выборами и акцией #ГолосМолодыхОдинцово. В конкурсе приняли участие жители района, общественники, школьники, руководители образовательных, культурных и спортивных учреждений, чиновники и депутаты. Мероприятие было организовано

пресс-службой

администрации Одинцовского района. Основная цель — привлечь внимание молодежи к единому дню голосованию.

Подводим итоги конкурса #ГолосМолодыхОдинцово. Более 470 людей приняли в нем участие и 18 марта, в единый день голосования, выложили фотографии в рамочке с избирательного участка. Спасибо всем не только за активную гражданскую позицию, но и за отличные кадры, за настроение!%F0%

%91%8D Публикую фотографии 30 победителей, которые выиграли планшеты. Их публикации набрали наибольшее количество лайков. Поздравляю!) Награждение победителей состоится завтра. О точном времени сообщим каждому в личных сообщениях.

Публикация от Андрей Иванов (@ivanov_odincovo)

20 Мар 2018 в 2:10 PDT Ранее сообщалось, что глава Одинцовского района Андрей Иванов отдал свой голос за будущего президента Российской Федерации. На избирательный участок в поселке Усово он приехал расширенным семейным составом ‐ с супругой, дочкой и родителями.