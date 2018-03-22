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Как Зе Луиш учит русский язык. Видео
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Как Зе Луиш учит русский язык. Видео 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Девушка форварда "Спартака" Зе Луиша в сториз своего Инстаграма опубликовала видео, как футболист изучает русский язык. Напомним, что нападающий из Кабо-Верде не выходил на поле с 22 февраля из-за травмы. В этом сезоне он забил 4 мяча и сделал 6 передач в 16 встречах за клуб.
Зе Луиш учит русский язык pic.twitter.com/njpHpEVVkp
— СЭ Спартак (@spartak_se) 22 марта 2018 г.
Зе Луиш учит русский язык. Часть вторая (она же 10 000-й дубль) pic.twitter.com/Uu0XTXyPgJ
— СЭ Спартак (@spartak_se) 22 марта 2018 г.
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