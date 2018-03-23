Звание «Лучший менеджер структурного подразделения» заслужила представитель Лосиноостровского

По итогам конкурса-проекта «Менеджер года» в номинации «Лучший менеджер структурного подразделения — 2017» как лучшая по профессии отмечена представительница Лосиноостровского района Ирина Чижикова.

— Ирина Михайловна работает заведующей отделением социального обслуживания на дому в филиале «Лосиноостровский» Территориального центра социального обслуживания населения «Ярославский» с 2016 года, а в социальной сфере она трудится более пяти лет, — рассказали о победительнице коллеги из ТЦСО.

Торжественная церемонии награждения победителей состоялась в Каминном зале Дома экономиста на Тверской. (ск)