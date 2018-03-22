Бронзовый призер ралли «Дакар — 2018» прокомментировал свой результат

«Это была настоящая рубка между командами и между техникой. Продолжительность была всего 120 км, но все эти километры представляли собой тяжелое бездорожье», — сказал Мардеев.

Также спортсмен рассказал о главных соперниках на этом ралли.

"Был и остается нашим очень серьезным конкурентом голландец Жерар де Рой. Он вообще девять лет шел к своей первой победе (2012 год — "Газета.Ru" ). Мы с ним боролись постоянно, и его фамилия всегда была на верхних строчках, но мы чаще оказывались чуточку сильнее.

Сейчас новое имя появилось — Вильягра", — добавил специалист.

Ранее российский победитель ралли «Дакар» 2018 года в зачете грузовиков Эдуард Николаев рассказал о причинах своего успеха.

Читайте полный текст интервью призера ралли «Дакар — 2018» «Газете.Ru».