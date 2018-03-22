Экспедицию-квест прошли юные жители Войковского

В школе №1250 на Ленинградском шоссе на прошедшей недели силами волонтерского отряда и инструкторского корпуса туристского клуба «Навигатор» была проведена квест-игра «Экспедиция». Участники разбились на команды, каждой из которых было необходимо пройти 11 этапов.

— Семь этапов были посвящены знакомству с правилами подготовки к походу, выбору экипировки и преодолению трудностей на маршруте, — объяснил представитель школы. — Другие этапы позволяли попробовать себя в роли исследователей, занимающихся в полевых условиях изучением этнографии, ботаники, геологии и палеонтологии региона путешествия.

Участникам игры были представлены материалы, привезенные из экспедиций на Белое море, Северный Урал и Ямал. Это были образцы из геологических коллекций, предметы быта, морского промысла, гербарий Соловецкого Архипелага.

В мероприятии приняли участие 11 команд из пятых и шестых классов, а также группы продленного дня третьих и четвертых классов. (жи)