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Экспедицию-квест прошли юные жители Войковского
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Экспедицию-квест прошли юные жители Войковского 

Управа района Войковский 3 часа назад
Фото: Управа района Войковский
В школе №1250 на Ленинградском шоссе на прошедшей недели силами волонтерского отряда и инструкторского корпуса туристского клуба «Навигатор» была проведена квест-игра «Экспедиция». Участники разбились на команды, каждой из которых было необходимо пройти 11 этапов.
— Семь этапов были посвящены знакомству с правилами подготовки к походу, выбору экипировки и преодолению трудностей на маршруте, — объяснил представитель школы. — Другие этапы позволяли попробовать себя в роли исследователей, занимающихся в полевых условиях изучением этнографии, ботаники, геологии и палеонтологии региона путешествия.
Участникам игры были представлены материалы, привезенные из экспедиций на Белое море, Северный Урал и Ямал. Это были образцы из геологических коллекций, предметы быта, морского промысла, гербарий Соловецкого Архипелага.
В мероприятии приняли участие 11 команд из пятых и шестых классов, а также группы продленного дня третьих и четвертых классов. (жи)
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