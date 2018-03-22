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Парень «разыграл» женщину на улице, а теперь заплатит ей 60 тысяч евро
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Парень «разыграл» женщину на улице, а теперь заплатит ей 60 тысяч евро 

Bigpicture.ru 3 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Марио Гарсиа Монтеалегре решил разыграть ничего не подозревающую женщину на улице: он подбежал к ней сзади и ударил по голени. «Шутка» обошлась парню в 60 тысяч евро, которые он должен будет выплатить в качестве компенсации.
Источник: Daily Mail
«Розыгрыш» 24-летнего Марио Гарсиа Монтеалегре был снят на видео. Ничего не подозревавшая 48-летняя женщина стояла на обочине дороги вместе с подругой, когда сзади подбежал Монтеалегре и сильно ударил ее в голень. От удара женщина упала.
Полиция опубликовала видеозапись с обращением к гражданам: «Помогите нам поймать этого человека, который считает, что может атаковать совершенно невинных людей». Видео набрало популярность в социальных сетях, и Монтеалегре сам пришел с повинной в местный полицейский участок.
Монтеалегре согласился выплатить женщине 60 тысяч евро в качестве компенсации, хотя изначально прокурор требовал компенсацию в размере 45 тысяч евро.
Из-за «розыгрыша» Монтеалегре женщина вывихнула лодыжку, получила травму левого колена и провела на больничном 75 дней.
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