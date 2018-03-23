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Рикко Гросс надеется остаться в сборной России еще на несколько лет
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Рикко Гросс надеется остаться в сборной России еще на несколько лет 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс выразил надежду, что с ним будет продлен контракт. Специалист работает с россиянами с августа 2015 года.
— Ваш контракт истекает в ближайшее время. Ведете ли переговоры по его продлению?
— Прежде всего, хотел бы сказать, что мне очень интересна эта работа. Конечно, хотел бы остаться в команде еще на несколько лет. Мы сейчас обсуждаем такую возможность. Посмотрим, к чему придем.
— У вас есть другие предложения в случае, если не удастся продлить соглашение?
— Предложений много, но все они меня пока не интересуют. Об уходе из сборной России не думаю, для меня сейчас главный вопрос — сколько еще сезонов я здесь проведу. (Антон БАБОШИН)
Полностью интервью Гросса
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