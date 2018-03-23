Рикко Гросс надеется остаться в сборной России еще на несколько лет

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс выразил надежду, что с ним будет продлен контракт. Специалист работает с россиянами с августа 2015 года.

— Ваш контракт истекает в ближайшее время. Ведете ли переговоры по его продлению?

— Прежде всего, хотел бы сказать, что мне очень интересна эта работа. Конечно, хотел бы остаться в команде еще на несколько лет. Мы сейчас обсуждаем такую возможность. Посмотрим, к чему придем.

— У вас есть другие предложения в случае, если не удастся продлить соглашение?

— Предложений много, но все они меня пока не интересуют. Об уходе из сборной России не думаю, для меня сейчас главный вопрос — сколько еще сезонов я здесь проведу. ( Антон БАБОШИН

Полностью интервью Гросса