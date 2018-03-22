Территорию вокруг стадиона «Водник» реконструируют не раньше 2019 года

На рейтинговом голосовании жители активно высказывались за реконструкцию стадиона «Водник», благодаря чему территория вокруг него будет внесена в программу по благоустройству территорий Нижнего Новгорода на 2019–2022 годы. Об этом сообщила руководитель департамента по Приволжскому и уральскому федеральным округам центрального исполкома ОНФ Светлана Галактионова.

Накануне активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта провели утренние зарядки и мастер-классы по прыжкам на скакалке в трех нижегородских школах: № 3, 30 и 35. Мероприятия прошли в рамках акции #ВодникЖиви, направленной на поддержку реконструкции одноименного стадиона в центре города, сообщает ОНФ «За Россию».

Мастер-классы были организованы общественниками совместно с Федерацией роуп-скиппинга России. Тренировки провела победитель чемпионата и первенства России по роуп-скиппингу 2016 и 2017 годов Юлия Вотякова.

Основная цель всех мероприятий акции — привлечь внимание школьников и их родителей к проблеме восстановления «Водника» и благоустройства его территории. Ранее стадион «Водник» считался одним из лучших легкоатлетических стадионов страны: здесь тренировались чемпионы мира и Олимпийских игр. Однако сейчас спортивный объект находится в плачевном состоянии.

Согласно информации, 18 марта около 1270 жителей Нижегородского района города отдали голоса за восстановление стадиона «Водник», но этого числа голосов оказалось недостаточно для того, чтобы включить стадион в программу благоустройства на 2018 год.

Ранее сообщалось, что у стадиона «Водник» и парка «Швейцария» появился шанс на благоустройство.