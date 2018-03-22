Парк на левом берегу Дона возле «Ростов Арены» откроют 1 мая

Пешеходный бульвар и пляжная зона. Благоустройство набережной на левом берегу Дона вступает в завершающую стадию. Работы должны завершить к 30 апреля. Об этом сообщил градоначальник Виталий Кушнарев. — Это будет один из лучших парков города, 1 мая мы будем его открывать, — цитирует ТАСС слова Кушнарева.

Территория рядом «Ростов Ареной» превратится в пешеходный бульвар и пляж. Ширина центральной аллеи — 20 метров, а левой и правой — по 15 метров. Новая набережная поделена на спортивную зону и зону тихого отдыха, где обоснуются и семьи с детьми. Здесь предусмотрена установка четырех детских площадок и размещение на них игровых комплексов, песочниц и качелей. На территории парка также установят тренажеры, построят площадки для волейбола, бадминтона, большого и настольного тенниса. Стоимость проекта — 588 миллионов рублей.