Полина Болгарева: «За драки в хоккее не должно быть штрафов до конца игры»

Хоккеистка СКИФа Полина Болгарева назвал обычным моментом драку во время матча женской хоккейной лиги против «Арктик-Университета». В третьем периоде она подралась с Лианой Ганеевой, на помощь которой позднее подоспела Диана Булатова.

— Драки — это обычный игровой момент, — объяснила Болгарева. — Эмоции говорят сами за себя. Я считаю, что за драки не должно быть штрафов до конца игры. Обидно, что у меня два матча дисквалификации, а у девочек по одному. Судьи должны были держать ситуацию под контролем, чего не произошло, поэтому и была допущена такая ситуация. Очень жаль подводить команду, впереди очень серьезные матчи. Комментировать драку «двое на одну» не имеет смысла (улыбается). (Евгений БЕЛОУСОВ)

Подробности и видео драки — в материале «СЭ»