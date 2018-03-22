СМИ сообщили предполагаемый стартовый состав Бразилии на матч с Россией

Матч Россия — Бразилия пройдёт 23 марта в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи — в 19:00.

Ранее сообщалось, что пять допинг-офицеров ФИФА посетили базу сборной России по футболу.