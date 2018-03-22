Жители Красного Сулина требуют прекратить размещать клевету в адрес главы района. Что происходит?

На сайте change.org размещена петиция в поддержку Главы Красносулинского района Николая Альшенко с требованием прекратить размещать в отношении него клевету. За несколько дней данную петицию подписали более 1500 жителей района. Деловое сообщество разбирается в ситуации.

Предыстория

Несколько недель назад ростовский журналист Евгений Михайлов опубликовал на Youtube видео с резкой критикой действий Николая Альшенко и всей Красносулинской районной администрации. В скандальном видео Михайлов пытается выставить Альшенко в максимальном негативной свете — поэтому запись содержит огромное количество оценочных суждений, которые практически невозможно проверить, например, утверждение, что каждый второй житель Красного Сулина мечтает уехать отсюда «куда глаза глядят». Тем не менее, видео содержит и вполне конкретные обвинения в адрес главы — от нападения на журналиста до продажи земли по заоблачным ценам. С каждым из этих «фактов» мы попробуем познакомиться подробнее.

О строительстве завода «ТехноНИКОЛЬ» в Красносулинском районе

В июле 2016 года на территории Красного Сулина заработал завод «ТехноНИКОЛЬ», который приступил к производству 90 видов каменной ваты. В таком положительном во всех смыслах событии журналист Евгений Михайлов увидел лишь негатив — по его словам, строительство завода не дало новых рабочих мест для жителей Красного Сулина (и каждый второй по-прежнему «мечтает уехать»), кроме того Михайлов уверен, что предприятие в результате коррупционных схем местных чиновников было вынуждено выкупить землю под строительство завода за 700 млн рублей. Однако обратимся к фактам.

Во-первых, завод «Техно» в Красносулинском районе имеет земли на правах долгосрочной аренды на 49 лет. Ранее эта территория также на правах аренды использовалась другим предприятием — ООО «Заречное» — в сельскохозяйственных нуждах. С приходом крупного инвестора в регион земля была передана заводу «Техно» по договору уступки прав — однако сумма компенсации составила 30 000 рублей (за услуги по межеванию — прим.ред.), а никак не 700 млн рублей, о которых говорит автор видео.

Во-вторых, информация об отсутствии рабочих мест на заводе «Техно» — абсолютная ложь и передергивание фактов. «У любого завода много локальных потребителей, и Техно также планирует получать услуги местных поставщиков. Таким образом, завод становится локомотивом, который тащит за собой малый бизнес, поскольку предприятие дает большие стабильные заказы местным предпринимателям. Если подсчитать, то „Техно“ косвенно дает Красному Сулину около тысячи рабочих мест», — об этом еще в 2016 году в интервью порталу 161.ru говорил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков. Ещё в то время (на старте производства) на донском заводе работали 176 человек, 90% из них — местные жители, их средняя зарплата составляла 44 тысячи рублей, что значительно выше средней зарплаты по региону.

«Губернатор Ростовской области и чиновники всех уровней всегда поддерживали инициативу строительства завода «ТехноНИКОЛЬ». Мы никогда не встречали преград при реализации нашего проекта. Земля нами арендована на 49 лет согласно законам Российской Федерации. Мы до сих пор имеем хорошие отношения с чиновниками на всех уровнях», — рассказал Деловому сообществу генеральный директор «ТехноНИКОЛЬ» в Красном Сулине Вячеслав Абакунов.

О нападении на журналиста

Автор скандального видео также говорит о нападении на местного журналиста Вячеслава Прудникова. Что интересно, сам Прудников открыто заявляет, что ему угрожали, называет конкретные имена. Тем не менее, правоохранительные органы пока не установили истинность нападения и степень вины того или другого участника конфликта. Именно поэтому региональные СМИ с осторожностью писали о нападении на Прудникова, факт которого до сих пор не установлен, понимая личную и корпоративную ответственность по статье 128.5 УК РФ «Клевета», которая наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до 480 часов.

Однако сам Прудников очень смело говорит об этом нападении — и действительно, ему нечего терять, и очередная статья УК РФ для Вячеслава не так уж и страшна — Вячеслав Прудников уже судим неоднократно и по тяжким преступлениям: первый раз был осужден еще в 1988 году по статьям 144, 211 и 212 УК РСФСР — 3 года Прудников провёл в тюрьме, до 1991 года. Спустя 6 лет, уже в 1997 году Вячеслав Прудников снова совершил тяжкое преступление и был осужден по статьям 158 ч.2 (Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину) и 162 ч.1 УК РФ (Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Следующие 7 лет Прудников провёл в тюрьме и был освобожден в 2002 году. Таким образом, 10 лет жизни журналист Вячеслав Прудников прожил в буквальном смысле за решеткой — именно поэтому факт нападения на него вызывает очень много вопросов.

«Непонятно, почему автор сюжета преподносит произошедшее с Вячеславом Прудниковым как покушение на его жизнь. В репортаже не отражен результат проверки, проведенной правоохранительными органами по данному факту и скорее всего потому, что события, изложенные Вячеславом Прудниковым, в результате ее проведения не нашли своего объективного подтверждения. После просмотра сюжета с интервью потерпевшего, можно квалифицировать действия неустановленного лица, причинившего телесные повреждения гр-ну Прудникову по п «а» ч.1 ст.213 УК РФ — хулиганство с применением оружия. Статья 49 Конституции РФ гласит, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Соответственно все обвинения в данном случае незаконны», — говорит генеральный директор Межрегионального центра права и защиты Николай Кандикудряков-Тигранн.

О давлении на местный бизнес

Если смотреть на сухие цифры, то очевидно, что в Красносулинском районе активно поддерживают бизнес — только в прошлом году здесь продолжилась реализация восьми инвестиционных проектов, часть из которых входит в губернаторскую сотню. Например, создание развлекательного комплекса с кинотеатром на два кинозала на базе существующего здания кинотеатра, инвестором которого стало ООО «Донресурс-1». Этот проект завершился в прошлом году — после 21 года простоя был торжественно открыт кинотеатр «Монро», спроектированный по уникальному проекту, аналогов которому в России в пока нет. В реконструкцию кинотеатра вложено более 60 млн руб., создано 22 рабочих места. Помимо действующих проектов в Красносулинском районе есть и перспективные, например, разведка и добыча песчаника в северной части Федоровского месторождения, которую в прошлом году начал ООО «Донской камень».

«Оценивая предварительные итоги 2017 года, мы ожидаем объем инвестиций по полному кругу предприятий в пределах 2,8 млрд руб. Разумеется, мы не останавливаемся на достигнутом. Ведется поступательная работа по поиску новых инвесторов, привлечению их на нашу территорию. У Красносулинского района имеется отличная база для реализации проектов во всех стратегически важных направлениях: это и земельные участки, которые мы готовы предоставить инвесторам, и выгодное географическое расположение, и развитая транспортная сеть, и богатые полезные ископаемые, и, что немаловажно, наличие свободной рабочей силы», — рассказала журналистам в декабре прошлого года первый заместить главы администрации Красносулинского район Лариса Хильченко.

Также в Красносулинском районе завершилось создание семейной животноводческой фермы по разведению крупного рогатого скота молочного направления ИП Санникова В. Н. Этот проект в прошлом году практически завершен, уже приобретены 150 голов нетелей. С февраля 2018 года после отёла ферма начала поставлять молоко на прилавки донских магазинов, а также на ярмарки и на перерабатывающие предприятия. В проект вложено более 70 млн руб., трудоустроены в сельской местности 13 человек. В планах предпринимателя наладить полный цикл переработки молока. Деловое сообщество пообщалось с руководителем фермы.

Сегодня земля Санникова — это две тысячи гектаров пашни, большая часть которой в собственности. Хозяйство сложное, земли находятся в трёх поселениях, расстояния между полями до тридцати километров, технику приходится всё время перегонять с одного участка на другой. Семнадцать лет севооборот почти не менялся: озимая и яровая пшеница, ячмень, подсолнечник, кукуруза на зерно. А последние два года добавились кормовые травы и кукуруза на силос. Это потому, что Санниковы решили заняться ещё и животноводством.

«Если бы не глава района Николай Александрович Альшенко — мы бы не смогли ввести молочную ферму в эксплуатацию в такие короткие сроки. Глава района помог мне получить грант 10 млн на развитие фермы. За это огромное спасибо и губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву, это были областные деньги. Я ни разу не слышал от коллег-фермеров жалобы на то, чтобы кого-то обижали и на кого-то давили. Ничего подобного никогда не было и нет. Глава района — он сам от земли и, по моему мнению, он хорошо нас понимает и нас уважает», — рассказал Деловому сообществу руководитель молочной фермы Виктор Санников.

Однако, у Евгения Михайлова совершенно другое мнение — он уверен, что местный бизнес здесь обижают, однако реальных подтверждений этому у Делового сообщества нет. Предполагаем, что доказательств нет и у Михайлова — ведь скандально известный журналист ни дня не прожил в Красносулинском районе.

Об убийстве фермера и о петиции на change.org В 2016 году в Красном Сулине был ограблен и убит фермер Валерий Селезнёв. Журналист Евгений Михайлов в своей работе преподносит его событие несколько иначе — по его мнению, за день до трагедии Селезнёв продал урожай на сумму в 10 млн рублей, позже эти деньги пропали, как и земля фермера Валерия Селезнёва.

Однако, супруга фермера все опровергает — слова журналиста привели её в шок. «Я хочу рассказать, как было на самом деле. У моего мужа никогда в собственности не было земли, только в аренде, а на момент трагедии большинство договоров аренды истекали по сроку действия. Я не планировала продолжать дело мужа, поэтому обратилась в администрацию (так как в то время я сама являлась сотрудником муниципального учреждения), чтобы мне помогли продать технику мужа и передать арендованные земли другой организации. Техники было немного — несколько единиц — это комбайны и тракторы, я вступила в права наследства и продала её — эта техника была мне не нужна, охранять и хранить её было негде. Что касается пропавших 10 миллионов — это абсолютная глупость. У моего мужа никогда не было столько денег, просто не было даже такого количества земель, что убрать с них урожай на такую сумму. В день трагедии у мужа с собой было не больше 50 тысяч рублей с собой для покупки бензина во время уборки», — рассказала Ольга Селезнёва.

Селезнёва создала петицию и попросила земляков поддержать главу районной администрации и выступить против распространения клеветы. «Я очень благодарна районной администрации за ту помощь, которую мне оказали после трагедии — помогли принять и завершить дела. У моего мужа также всегда были прекрасные отношения с главой района, поэтому я призываю не верить этим глупым видео и подписать петицию с требованием прекратить публиковать такую клевету — ведь все остальные факты про Николая Александровича Альшенко тоже абсолютная выдумка!», — пишет автор петиции.

На момент публикации данного материала петиция собрала почти 1500 подписей, что свидетельствует о высокой поддержке и оценке местных жителей.

Об авторе скандального видео. Кто такой Евгений Михайлов?

Если опираться на сухую статистику и данные открытых источников — Евгений Михайлов возглавляет СМИ «Аналитика и безопасность», которое по данным системы «Росправосудие» проиграло множество дел, относительно защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Например, летом прошлого года суд обязал Михайлова удалить видео «Продам колхоз вместе с „быдлом“ за 300 миллионов» и написать опровержение, также с Михайлова была взыскана компенсация морального вреда истца в размере 5000 рублей. Видео «Беспредел полиции на задворках области» Евгению Михайлову также пришлось удалить — но опытный журналист, понимая правовые последствия своей съемки, смог договориться о мировом соглашении и избежать более сурового наказания.

Кроме того, у Михайлова есть проблемы с налоговой — являясь директором ООО «Аналитика и безопасность» он не сдаёт бухгалтерскую и налоговую отчетность вовремя, поэтому получает штрафы. Кроме того, на сайте судебных приставов есть информация о том, что с декабря прошлого года Михайлов имеет задолженность в 50 000 рублей на основании постановления Таганрогского городского суда.

Наличие такого объемного судебного опыта, в котором Евгений Михайлов всегда является ответчиком и зачастую проигрывает дела, позволяет предположить, что журналист не всегда опирается только на факты в своих публикациях, а значит и правдивость таких видео ставится под большое сомнение. На днях на Youtube появилось интересное видео под названием «Кому служит Евгений Михайлов?», авторы которого высказали ряд предположений относительно деятельности журналиста. Не менее интересны комментарии под видео. «Из всего увиденного, я понял одно, что канал Михайлова — это самая настоящая помойка, через которую сливают различную заказуху. Я удивлен, что у него там есть подписчики и кто-то его смотрит, да еще и наверняка с нетерпением ждет новых разоблачений», — пишет пользователь YouTube Сергей Лошкерёв.

Профессиональные юристы тем не менее уверены, что подобные ситуации необходимо решать в правовом поле, ведь закон достаточно четко определил понятие «Клевета».

«В данном случае рекомендую обращаться в правоохранительные органы за защитой чести, достоинства и деловой репутации», — добавил генеральный директор Межрегионального центра права и защиты Николай Кандикудряков-Тигранн.