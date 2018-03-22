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Стэн Боумэн: Я понимаю, что для «Чикаго» год получился провальным
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Стэн Боумэн: Я понимаю, что для «Чикаго» год получился провальным 

Советский спорт 2 часа назад
— У Джоэла потрясающий послужной список, но мы все в одинаковом положении. Как и я. Нас всех будут оценивать по итогам сезона, чтобы понять, как мы работаем. Посмотрите, как много сделал Джоэл для команды на сегодняшний день. Он и его штаб пытаются разобраться, что случилось, пытаются найти решение, понять, на какие кнопки надо нажимать. Я понимаю, что год получился провальным для него и для всех нас. Мы все хотим стать лучше, — цитирует Боумэна официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в текущем сезоне «Чикаго» впервые с 2008 года не пробилась в плей-офф.
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