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Пилот «КамАЗ-мастер» Николаев назвал победу на «Дакар-2018» самой ценной в карьере
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Пилот «КамАЗ-мастер» Николаев назвал победу на «Дакар-2018» самой ценной в карьере 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 22 марта. Пилот «КамАЗ-мастер» Эдуард Николаев считает победу на ралли-марафоне «Дакар» в 2018 году самой ценной в карьере. Слова Николаева приводит "Газета.Ru".
Юбилейный 40-й «Дакар», проходивший по территории Перу, Аргентины и Боливии, завершился 20 января. Победителем в зачете грузовиков в третий раз стал экипаж Николаева.
"Самой ценной победой стал «Дакар-2018», потому что была непростая гонка, как и обещали организаторы, — сказал Николаев. — Этот «Дакар» был юбилейным, и они отнеслись к нему по-особому, чтобы запомнился всем. В плане построения маршрута они «выжали» все из трех стран, по которым проходила гонка. Были максимально сложные участки, которые только можно было найти".
Николаев впервые выиграл «Дакар» в 2013 году, также его экипаж становился первым в 2017 году. Еще дважды Николаев попадал на подиум «Дакара», в 2015 году он стал вторым, в 2014-м — третьим.
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