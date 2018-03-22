Пилот «КамАЗ-мастер» Николаев назвал победу на «Дакар-2018» самой ценной в карьере

Юбилейный 40-й «Дакар», проходивший по территории Перу, Аргентины и Боливии, завершился 20 января. Победителем в зачете грузовиков в третий раз стал экипаж Николаева.

"Самой ценной победой стал «Дакар-2018», потому что была непростая гонка, как и обещали организаторы, — сказал Николаев. — Этот «Дакар» был юбилейным, и они отнеслись к нему по-особому, чтобы запомнился всем. В плане построения маршрута они «выжали» все из трех стран, по которым проходила гонка. Были максимально сложные участки, которые только можно было найти".

Николаев впервые выиграл «Дакар» в 2013 году, также его экипаж становился первым в 2017 году. Еще дважды Николаев попадал на подиум «Дакара», в 2015 году он стал вторым, в 2014-м — третьим.