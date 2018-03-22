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В Самаре состоялась военно-историческая олимпиада среди воспитанников военно-патриотических клубов и юнармейцев
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В Самаре состоялась военно-историческая олимпиада среди воспитанников военно-патриотических клубов и юнармейцев 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Организатором мероприятия выступило Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации.
В Самаре состоялась десятая военно-историческая олимпиада среди воспитанников военно-патриотических клубов и юнармейцев Самарской области, посвященная истории России и Самарской области.
Организатором олимпиады выступило Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации.
Всего в олимпиаде приняли участие более 100 человек, представляющих команды самарской области.
Каждому участнику был присвоен статус «Участник военно-исторической олимпиады 2018 года» и вручен сертификат. Победители и призеры получили дипломы и ценные подарки.
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