В Самаре состоялась военно-историческая олимпиада среди воспитанников военно-патриотических клубов и юнармейцев

Организатором мероприятия выступило Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации.

В Самаре состоялась десятая военно-историческая олимпиада среди воспитанников военно-патриотических клубов и юнармейцев Самарской области, посвященная истории России и Самарской области.

Организатором олимпиады выступило Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации.

Всего в олимпиаде приняли участие более 100 человек, представляющих команды самарской области.

Каждому участнику был присвоен статус «Участник военно-исторической олимпиады 2018 года» и вручен сертификат. Победители и призеры получили дипломы и ценные подарки.