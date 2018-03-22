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Динияр Билялетдинов: Россия будет играть в полную силу, а бразильцы будут беречься
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Динияр Билялетдинов: Россия будет играть в полную силу, а бразильцы будут беречься 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
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«Я помню товарищеские матчи России и Бразилии. Наши будут играть в полную силу, а бразильцы будут беречься. Там же собраны игроки лучших клубов мира», — цитирует Билялетдинова «Спорт день за днем».
«Важно понимать, что Бразилия в товарищеском матче, и в Бразилия в официальной игре — две разные команды. Думаю, что будет «бодалово». Туда-сюда будут бодаться, а бразильцы особо выкладываться не будут. Ну мне так кажется», — добавил Билялетдинов.
Товарищеский матч между Россией и Бразилией состоится 23 марта в «Лужниках». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 19:00 мск.
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