Динияр Билялетдинов: Россия будет играть в полную силу, а бразильцы будут беречься

Андрей Ещенко : Результат матча с Бразилией не так важен, главное — почувствовать свой потенциал

«Я помню товарищеские матчи России и Бразилии. Наши будут играть в полную силу, а бразильцы будут беречься. Там же собраны игроки лучших клубов мира», — цитирует Билялетдинова «Спорт день за днем».

«Важно понимать, что Бразилия в товарищеском матче, и в Бразилия в официальной игре — две разные команды. Думаю, что будет «бодалово». Туда-сюда будут бодаться, а бразильцы особо выкладываться не будут. Ну мне так кажется», — добавил Билялетдинов.

Товарищеский матч между Россией и Бразилией состоится 23 марта в «Лужниках». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 19:00 мск.