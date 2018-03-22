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Гол форварда «Оренбурга» вывел Словакию в финал Кубка короля Таиланда
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Гол форварда «Оренбурга» вывел Словакию в финал Кубка короля Таиланда 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Сборная Словакии победила сборную ОАЭ в полуфинале Кубка короля Таиланда — 2:1. В составе словаков на поле появился форвард «Оренбурга» Михал Дюриш. Он стал автором победного мяча в концовке первого тайма.
Помимо Дюриша, за словаков сыграли три бывших футболиста «Зенита» — Мартин Шкртел, Томаш Губочан и Роберт Мак.
Соперник сборной Словакии по финалу определится в матче Таиланд — Габон, который также состоится сегодня. Финальная игра пройдет 25 марта, как и встреча за третье место.
Кубок короля Таиланда
1/2 финала
Словакия — ОАЭ — 2:1 (2:0)
Голы: Руснак, 42 (1:0). Дюриш, 45+3 (2:0). Халил, 73 (2:1).
Словакия: Дубравка, Шкртел, Губочан (Мазань, 78), Пекарик, Шкриньяр, Мак (Михалик, 66), Руснак, Лоботка, Хрошовски, Дуда (Кисс, 72), Дюриш.
Предупреждения: Кисс, 90+1. Руснак, 90+4.
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