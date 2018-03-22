Маммана работает с мячом. Видео

Пресс-служба "Зенита" показала, как восстанавливается защитник Эмануэль Маммана после травмы крестообразных связок, которую он получил в игре 22-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (0:0). На видео 22-летний аргентинец травмированной ногой стоит на специальной подушке, а другой ногой отбивает мяч.

Напомним, 14 марта Маммана был прооперирован в Риме, восстановление займет 5-6 месяцев. Вероятно, что игрок не сможет принять участие в чемпионате мира.

Короткое видео о том, как проходит восстановление Эмануэля Мамманы 💪#FuerzaEma pic.twitter.com/rtUXeM7REB

— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 22 марта 2018 г.