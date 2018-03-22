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Маммана работает с мячом. Видео
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Маммана работает с мячом. Видео 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Пресс-служба "Зенита" показала, как восстанавливается защитник Эмануэль Маммана после травмы крестообразных связок, которую он получил в игре 22-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (0:0). На видео 22-летний аргентинец травмированной ногой стоит на специальной подушке, а другой ногой отбивает мяч.
Напомним, 14 марта Маммана был прооперирован в Риме, восстановление займет 5-6 месяцев. Вероятно, что игрок не сможет принять участие в чемпионате мира.
Короткое видео о том, как проходит восстановление Эмануэля Мамманы 💪#FuerzaEma pic.twitter.com/rtUXeM7REB
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 22 марта 2018 г.
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