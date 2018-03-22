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Саамы отметят День оленевода гонками на упряжках и стрельбой из арбалета
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Саамы отметят День оленевода гонками на упряжках и стрельбой из арбалета 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МУРМАНСК, 22 марта. /ТАСС/. Саамы Мурманской области отметят в эти выходные один из ярких праздников — День оленевода. Как сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства, в селе Ловозеро в рамках празднования Дня оленевода состоятся соревнования по национальным видам спорта.
"24 и 25 марта пройдут гонки на оленьих упряжках, состязания по стрельбе из арбалета, метанию аркана на хорей и национальной борьбе", — сообщает пресс-служба.
Кроме этого, гости праздника смогут увидеть концертную программу местных творческих коллективов, посетить выставку— ярмарку декоративно-прикладного искусства. Также в рамках Дня оленевода пройдут товарищеский хоккейный матч и футбольный турнир, в котором примут участие команды из разных уголков региона.
Саамы — коренной малочисленный народ севера, проживающий на территории России, Финляндии, Норвегии и Швеции. В нашей стране их проживает около 2 тыс. человек, основная часть — на Кольском полуострове. День оленевода, который в разное время отмечают и другие коренные малочисленные народы Севера, является одним из главных для саамов и по традиции становится частью Праздника Севера — крупнейшего мероприятий в регионе, который проводится уже 84 года.
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