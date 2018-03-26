Майгуров выдвинет свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров выдвинет свою кандидатуру на пост главы Союза биатлонистов России (СБР). Слова Майгурова приводит ТАСС

"Я много лет в этом деле, отождествляю себя с биатлоном. Не хочу критиковать своих предшественников и не буду говорить о том, что они работали плохо, это не в моем стиле. Но результаты нашей команды оставляют желать лучшего", — сказал Майгуров.

Он рассказал о своем видении дальнейшего развития организации.

"Мое видение — развитие международных отношений, которые сейчас уже неплохо выстроены. Надо их укреплять и вернуть доверие к российскому спорту в плане чистоты спорта. Кроме того, важна работа с нашими регионами, в том числе и в спортивных школах. Надо заинтересовать регионы развивать биатлон", — добавил первый вице-президент IBU.