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Майгуров выдвинет свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России
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Майгуров выдвинет свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров выдвинет свою кандидатуру на пост главы Союза биатлонистов России (СБР). Слова Майгурова приводит ТАСС.
"Я много лет в этом деле, отождествляю себя с биатлоном. Не хочу критиковать своих предшественников и не буду говорить о том, что они работали плохо, это не в моем стиле. Но результаты нашей команды оставляют желать лучшего", — сказал Майгуров.
Он рассказал о своем видении дальнейшего развития организации.
"Мое видение — развитие международных отношений, которые сейчас уже неплохо выстроены. Надо их укреплять и вернуть доверие к российскому спорту в плане чистоты спорта. Кроме того, важна работа с нашими регионами, в том числе и в спортивных школах. Надо заинтересовать регионы развивать биатлон", — добавил первый вице-президент IBU.
Ранее сообщалось, что Владимир Драчев будет баллотироваться на пост главы СБР.
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