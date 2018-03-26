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СБР выразил соболезнования родственникам погибших в Кемерове
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СБР выразил соболезнования родственникам погибших в Кемерове 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Союз биатлонистов России (СБР) выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в торговом центре в Кемерове. По последним данным, в результате трагедии погибло не менее 60 человек.
«Союз биатлонистов России выражает соболезнования родным и близким погибших во время пожара в торговом центре в Кемерово. Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл в воскресенье, 25 марта», — говорится в «твиттере» СБР.
Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Жертвами пожара стали не менее 60 человек, среди которых было много детей. Ранее соболезнования выразил российский биатлонист Антон Шипулин.
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