СБР выразил соболезнования родственникам погибших в Кемерове

Союз биатлонистов России (СБР) выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в торговом центре в Кемерове. По последним данным, в результате трагедии погибло не менее 60 человек.

«Союз биатлонистов России выражает соболезнования родным и близким погибших во время пожара в торговом центре в Кемерово. Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл в воскресенье, 25 марта», — говорится в «твиттере» СБР.