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Тихонов поддержит кандидатуру Драчева на пост президента Союза биатлонистов России
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Тихонов поддержит кандидатуру Драчева на пост президента Союза биатлонистов России 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТЮМЕНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что следующим президентом Союза биатлонистов России (СБР) должен стать Владимир Драчев. Об этом он заявил ТАСС.
В пятницу в Тюмени прошло правление СБР, членом которого является Тихонов. На нем было принято решение, что отчетно-выборная конференция организации пройдет 18 мая. Действующий президент СБР Александр Кравцов заявил ТАСС, что не намерен переизбираться на новый срок. Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Драчев пока остается единственным, кто заявил о желании возглавить СБР.
"Другие кандидаты? Еще рано. Один человек заявился — Драчев, я его буду поддерживать, — сказал Тихонов. — А вообще сегодняшняя ситуация мне напоминает старый анекдот. Паровоз шел-шел по тайге и встал. Стали бросать в топку уголь, но тот не двигается с места и все. Позвали старика, спрашивают: «Дед, объясни, в чем причина?». А он и отвечает: «Так вы весь пар в гудок выпустили».
Ранее кандидатуру Драчева поддержали двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев и двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Сергей Чепиков.
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