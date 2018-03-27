В Госдуме поддержали кандидатуру Драчева на пост главы СБР

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Чепиков выразил мнение, что в российском биатлоне необходимо провести большие реформы, а также поддержал кандидатуру Владимира Драчева на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

"У него есть определённая концепция подготовки сборных команд. Нужны перемены. 18 мая у нас будет отчетно-выборная конференция. Конечно, это поздно, потому что в это время надо уже активно готовиться, а у нас еще не будет известно кто тренер, кто спортсмены, это настораживает", — цитирует Чепикова НСН.

26 февраля Драчев заявил о намерении принять участие в выборах президента СБР.

Ранее сообщалось, что итоги выступления мужской и женской сборной России в сезоне-2017/18 будут подведены с 30 по 2 апреля в Ханты-Мансийске.