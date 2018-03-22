Пике: «В закрытой группе игроков „Барселоны“ и „Реала“ пишем гадости друг другу»

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике поведал о наличии закрытой группе в социальных сетях, в которой общаются футболисты сборной Испании.

— Раскрою вам небольшой секрет. Всем известно, что у футболистов есть текстовые группы в WhatsApp. У меня есть одна такая для друзей, и я создал еще одну для партнеров по «Барселоне». А вот моя любимая группа вас может удивить, — приводит слова Пике The Player's Tribune.

В этом сезоне, когда мы были впереди "Реала" на 8-9 очков, я запустил особенную группу для некоторых футболистов испанской сборной, которые играют в «Реале» и «Барселоне». Все, что мы делаем там, пишем гадости друг другу о «Барселоне» и «Реале». Это лучшее, что может быть — мы ведем себя, словно дети.

И для меня сейчас это особенно прикольно, потому что мы на 15 очков опережаем «Реал». Я могу поупражняться в креативе в своих сообщениях. В прошлом году, когда «Реал» выигрывал все подряд, футболисты команды чувствовали себя очень хорошо. Они меня постоянно подкалывали, когда видели на тренировках сборной. Тогда каждый раз победы они постили в Инстаграм фото без футболок из раздевалки, улыбаясь и играя мышцами, писали #HalaMadrid и ставили смайлы с трофеями.

В этом сезоне все не так, все фото игроков «Реала» в Инстаграме выглядят очень мрачно: «Три очка сегодня. Надо работать усерднее!» Я им пишу в группе в WhatsApp: «Ребята, почему грустим?», после чего ставлю маленький плачущий смайл и большой смеющийся. Я даже по-особенному назвал группу — «Поздравления!»