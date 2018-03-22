Ещё
Пике: «В закрытой группе игроков „Барселоны“ и „Реала“ пишем гадости друг другу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пике: «В закрытой группе игроков „Барселоны“ и „Реала“ пишем гадости друг другу» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике поведал о наличии закрытой группе в социальных сетях, в которой общаются футболисты сборной Испании.
— Раскрою вам небольшой секрет. Всем известно, что у футболистов есть текстовые группы в WhatsApp. У меня есть одна такая для друзей, и я создал еще одну для партнеров по «Барселоне». А вот моя любимая группа вас может удивить, — приводит слова Пике The Player's Tribune.
В этом сезоне, когда мы были впереди "Реала" на 8-9 очков, я запустил особенную группу для некоторых футболистов испанской сборной, которые играют в «Реале» и «Барселоне». Все, что мы делаем там, пишем гадости друг другу о «Барселоне» и «Реале». Это лучшее, что может быть — мы ведем себя, словно дети.
И для меня сейчас это особенно прикольно, потому что мы на 15 очков опережаем «Реал». Я могу поупражняться в креативе в своих сообщениях. В прошлом году, когда «Реал» выигрывал все подряд, футболисты команды чувствовали себя очень хорошо. Они меня постоянно подкалывали, когда видели на тренировках сборной. Тогда каждый раз победы они постили в Инстаграм фото без футболок из раздевалки, улыбаясь и играя мышцами, писали #HalaMadrid и ставили смайлы с трофеями.
В этом сезоне все не так, все фото игроков «Реала» в Инстаграме выглядят очень мрачно: «Три очка сегодня. Надо работать усерднее!» Я им пишу в группе в WhatsApp: «Ребята, почему грустим?», после чего ставлю маленький плачущий смайл и большой смеющийся. Я даже по-особенному назвал группу — «Поздравления!»
Евро-футбол.Ру: последние новости
Алиссон: "Россия играет по-другому, в Южной Америке так не играют" Иньеста: "Мне безразлично, перейдёт ли Неймар в "Реал" Перес: "Роналду не просил об уходе"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК46
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков2
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Шипулин прокомментировал выступление в Тюмени
В КХЛ произошла «драка сезона»3
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение