22 марта в Музее Победы стартовал Всероссийский танцевальный флешмоб «Голубая лента — 2018»

Ежегодный Всероссийский танцевальный флешмоб «Голубая лента — 2018» приурочен ко Всемирному Дню водных ресурсов. В рамках мероприятия перед Залом Славы состоялась торжественная церемония награждения активистов-экологов, волонтёров и победителей Российского национального юниорского водного конкурса и символическая передача эстафеты от завершившегося Года экологии — 2017 стартовавшему Году добровольца — 2018.

«Символично, что в этом году центром проведения всероссийского флэшмоба «Голубая лента» стал именно Музей Победы. Сегодня в музее встретились юные экологи из разных регионов страны, смогли поближе познакомиться и обсудить планы. Таким образом, мы передаем эстафету не только от Года экологии 2017 Году добровольца 2018, но и от прошлых поколений, защитивших нашу землю, будущим, чтобы они хранили ее и бережно относились к ее ресурсам», — сказал директор Музея Победы Александр Школьник

Торжественное мероприятие открыл специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов . На церемонии награждения победители конкурса получили свои награды из рук директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Дмитрия Кириллова

После вручения наград и старта Всероссийского флешмоба участникам мероприятия Музей Победы сделал свой подарок — всех пригласили в Зал Славы, где участники и гости посмотрели уникальную 3D инсталляцию «Дорога к Победе». Панорамная световая видеопроекция на 10 минут погружает зрителей в историю ключевых событий Великой Отечественной войны, рассказывая о начале нападения на СССР 22 июня, битве за Москву, трагедии жителей блокадного Ленинграда, Сталинградской битве, штурме Берлина и триумфальном Параде Победы.

Флешмоб «Голубая лента» проводится ежегодно по всей России. Впервые акция состоялась в 2014 году в рамках Российского национального юниорского водного конкурса. За четыре года в ней приняли участие более 80 тысяч жителей нашей страны.

В этот день тысячи участников флешмоба, большинство из которых школьники и студенты, собираются на улицах городов в 16:00. После исполнения танца они раздают прохожим голубые ленточки и памятки о бережном отношении к воде. Принять участие в акции может любой желающий.

Подробная информация о Всемирном дне водных ресурсов и проведении танцевального флешмоба на сайте http://голубаялента.рф/.