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Мхитарян стал лучшим футболистом Армении 7-й год подряд
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Мхитарян стал лучшим футболистом Армении 7-й год подряд 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом Армении по итогам 2017 года.
Эта награда стала для Мхитаряна 7-й подряд.
Напомним, в прошлом году армянин выступал за "Манчестер Юнайтед".
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