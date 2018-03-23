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Мхитарян в очередной раз стал лучшим футболистом Армении
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Мхитарян в очередной раз стал лучшим футболистом Армении 

Soccer News 51 минуту назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян в седьмой раз подряд стал футболистом года в Армении.
Хавбек занял первое место по результатам голосования с 190 баллами. Он опередил Тиграна Барсегяна (35) и Вараздата Харояна (25).
"Это большая честь, потому что показывает, что я чего-то добился. Мне очень приятно быть героем для детей. Я тоже был ребенком, у меня были свои кумиры. Я хотел быть похожим на некоторых футболистов и супергероев", — сказал Мхитарян.
Напомним, что 29-летний Мхитарян является лучшим бомбардиром в истории сборной Армении с 25 голами в 70 матчах.
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