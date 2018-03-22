Мхитарян в восьмой раз оказался лучшим футболистом Армении

Генрих Мхитарян в восьмой раз признан лучшим футболистом Армении, сообщает «МИР 24».

По итогам голосования Национальной федерации футбола капитан сборной страны и полузащитник лондонского «Арсенала» набрал 190 баллов. Микки, как называют Мхитаряна болельщики, в этом сезоне забил два гола и сделал шесть голевых передач.

«Всегда приятно быть первым. И сегодня с большим удовольствием получил эту награду. Для меня большая честь быть примером для подрастающего поколения. Это значит, что ты чего-то добился, что-то сделал для страны и людей. Я сам в детстве имел героев, на которых равнялся», — сказал футболист.

В прошлом году Мхитарян завоевал кубки Англии и Лиги Европы, был включен в символические сборные Лиги Европы и английской Премьер-лиги.

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